據統計，近5年全國共有2269名12歲以下兒童在上下學途中死傷、平均每一天有1.24名孩子傷亡，靖娟基金會執行長林月琴表示，年底大選將至，各縣市長候選人卯足全力推廣政見，其中交通政見多半是要解決塞車問題，鮮見孩童上下學安全問題的解方，呼籲應具體回應。

靖娟基金會因此針對「六都通學環境」調查發現，就算只有「5分鐘」的路程，也有超過5成家長表示很擔心，而台南市及台中市更超過8成。其中，車輛不禮讓和通學環境不佳是家長們不放心的主因，林月琴表示，有實地調查發現不少駕駛違規在通學路上的騎樓或人行道停放機車，害學童被迫繞至道路上行走，還有路口停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈的危險景象。

林月琴說，學童通學需面臨3大驚心動魄情境，包括「受壓迫的步行空間」、「路口進擊的車輛」及「學區時速過高」，甚至有學校周邊的學區速限高達時速60公里，這都是家長不願讓孩子冒著危險獨自上學的原因。

林月琴提及，各國為提供學童安全通學環境，訂定相關政策值得借鏡，如英國時段性封街阻隔人車交織、導入科技執法，日本於學校方圓500公尺的範圍設為通學路，路程約10至15分鐘，依道路需求實施「交通管制」、「速度管理」、「確保步行空間」、「提高司機能見度」等改善措施，期待以六都為首即刻針對通學環境全面檢討，提出更有利行走的政策。

靖娟呼籲六都候選人將改善通學環境安全列為首要交通政見，並希望政府應盡速改善學校周圍150公尺內的通學環境，並逐步改善至學校周圍500公尺內，更應加強宣導駕駛停讓行人，保障學童的步行權利，駕駛也要應尊重行人權益，落實路口停讓。