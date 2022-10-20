半戶外球場工程完成後，廠商與在地藝術家合作，在建物上妝點不鏽鋼昆蟲與牽牛，為冰冷鋼構的建物增添生態教育的意義。（陳世宗攝）

大甲國小操場與周邊設施老舊，在立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌聯合爭取1590萬元經費改善，20日特邀集教育部體育署、市府教育局與大甲國小等到場會勘。施志昌強調，感謝蔡其昌對甲安埔校園的支持，包括操場翻新為PU跑道及半戶外風雨球場等，讓學生可更安全與舒適的運動。

大甲國小半戶外球場暨運動操場和周邊設施，過去因殘破不堪影響學生的運動安全。經立法院副院長蔡其昌及市議員施志昌聯手，爭取體育署共補助1590萬元進行改善，20日特邀相關單位視察整修後的現況。

施志昌說，為學童的學習環境，蔡其昌長期對海線校園的校舍、操場與設施設備更新爭取不遺餘力，新的校舍已經動工，這次的重點是因大甲國小操場與設施老舊，校長也與蔡其昌及他反映，蔡其昌就從體育署爭取1590萬元來改善操場的PU跑道與設置半戶外球場。

施志昌指出，田徑項目是大甲國小的強項，許多比賽前幾名都可以看到大甲的學童，讓他們有更好的跑道來運動與訓練，可以讓運動與訓練環境更安全與更好的效果；亦提供周邊居民來大甲國小運動時能有更好的運動環境。

體育署專委周國金表示，施作項目主要有兩部分，第一是半戶外球場經費890萬元，跑道部分是700萬，包含PU操場跑道、跳遠沙坑跑道、草皮打孔補沙等。因為小孩喜歡動，蔡其昌副院長爭取下，為地方的學校改善運動設施，讓小孩可以快樂運動與學習。

大甲國小校長李金發說，跑道在整修前除樹根隆起外，因附近居民使用率高跑道磨損嚴重；這次跑道整修對孩子運動習慣的養成、體育課的訓練等，都有很大的助益。半戶外球場部分，在工程完成後廠商也與在地藝術家合作，在建物上妝點不鏽鋼昆蟲與牽牛，為冰冷鋼構的建物增添生態教育的意義。