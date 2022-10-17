國民黨台中市議員候選人鄭伯其，近日在選區內掛起「六年立委0提案」、「無做事爽賺六千萬」等看板，藉以抨擊民進黨市長候選人蔡其昌，蔡陣營對此反擊指出，鄭伯其之前才利用市府公家資源做為自己的競選資源，他的言論不值得回應。

蔡其昌總部副發言人林俊裕表示，鄭伯其身為國民黨籍現任里長、被提名選議員，卻拿公家資源放上自己的競選看板，還被地方鄉親檢舉「公私不分」、「貪圖私利」，這樣一個被抓包的國民黨議員候選人提出的言論，不值得回應。