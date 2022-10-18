近期氣候變化大，花蓮頻頻出現大雨，農損也陸續傳出，縣府今天到光復鄉勘災，當地大豆損害面積30公頃，達現金救助啟動標準，農業處已向農委會爭取公告農業天然災害現金救助，協助農友保障權益。

連日強降大雨，繼雙十節前後，花蓮北區秀林、新城兩鄉大豆等作物出現災損後，近期的大雨，光復也傳出農損災情，待雨歇後，縣府啟動全縣農損盤點，確認受災情形。

花蓮縣府邀集農改場、農糧署東區分署組成勘災小組，到現場勘查，評估光復大豆受雨情影響，發現有植株缺株、發芽率不佳及根系祼露等情況，面積約達30公頃，損害程度20％，已達現金救助啟動標準，將依農業天然災害救助辦法規定，提報農委會爭取公告農業天然災害現金救助，降低農友損失。

農業處說，近日受東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨的情形，農友如發現農作受損，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；當地公所對於天然災害受災田區，會到場進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，若達天災補助規定，爭取公告農業天然災害現金救助。