劉建國競選總部表示中央5年內要完成的是麥寮工業港天然氣接收碼頭，而不是其他碼頭。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區麥寮工業港轉型工商綜合港，成為雲林縣長選舉攻防議題，雲林縣長張麗善20日舉行麥寮港願景記者會，強調縣府已在離島工業區規畫3個產業園區，配合工業港轉型工商綜合港。劉建國競總則表示中央5年內要完成的是天然氣接收碼頭，而不是其他碼頭，麥寮港內更沒有貨櫃集散場的規畫。

張麗善表示，去年9月，縣府與經濟部達成共識，針對麥寮港南公用碼頭整個開發，配合能源政策燃煤轉燃氣，同意工安無虞前提下，公用碼頭新闢液化天然氣接收站，附帶港內3碼頭以1加3方式共同開發。麥寮港具深水碼頭優勢，配合離島工業區未來台西、新興產業園區及麥寮特定區開發產業發展需求，南公用碼頭可提供足夠貨運服務量能。

張麗善說，麥寮港條件優於台中港，因此麥寮港南公用碼頭區可轉型為台中港輔助港，支援台中國際商港進出口貨物服務功能，藉以降低貨物進出口運輸成本及縮短運輸時間，提高廠商產品國際競爭力，同時也可與台中港形成雙港聯運，彼此支援提高進出口貨物作業的便利性。

劉建國競選總部發言人林廉貴則指出，過去張麗善縣長在2018年參選政見，提出「麥寮工業專用港改制成雲林國際工商港」，給了4年時間，結果就是跳票，就是1個謊言。

林廉貴提到，環保署環評報告內容寫得非常清楚，5年內完成的是天然氣接收碼頭，而不是其他碼頭，麥寮港內更沒有貨櫃集散場的規畫，現在張麗善縣長開出新支票，好高騖遠只會讓雲林停滯前進，絕非雲林之福。