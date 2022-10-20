雲林縣北港武德宮斥資百萬加碼300份金幣錢母紅包，縣長張麗善（右）掛保證。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟，每年都會準備內有2枚1元硬幣的錢母紅包發送，明年兔年特別加碼300份金幣錢母紅包，每包有2枚純金金幣，20日由雲林縣長張麗善見證，將金幣錢母紅包混入15萬份一般錢母紅包內，邀信眾今年來武德宮抽金幣，感受財神爺滿滿的神氣與財氣。

武德宮每年農曆春節均吸引數十萬信眾參拜，除了走春拜財神，最重要的便是求得象徵一本萬利的財神爺錢母紅包，廟方癸卯兔年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份金幣錢母紅包，總價值逾百萬元，20日舉行金幣錢母紅包加碼儀式，特別邀請縣長張麗善到場見證。

武德宮主委林安樂表示，金幣錢母紅包內有2枚999.9純金金幣，價值3000元以上，分別刻上財神與虎爺圖案，極具紀念價值，抽中機率為千分之二，除了春節期間於廟埕發放，自本月25日起，只要到廟或在官網點燈，即附贈錢母紅包，讓信眾優先擁有獲得金幣錢母的機會。

林安樂指出，受武財神信仰影響，帶起全台發放錢母風潮，儼然成為新型態的春節民俗，引起許多廟宇爭相仿效。過去金幣錢母的隨機投放作業，是直接涵蓋在一般錢母紅包的製作過程中，較難為一般民眾所窺見，因此自去年起開始舉行金幣錢母投放見證儀式，讓這行之有年的民俗更公開化、透明化。