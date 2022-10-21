美股四大指數跌多漲少，僅費城半導體小漲15點作收，日韓股市震盪修正，台股今(21)日同步開低震盪，啟動12900關卡攻防，電子傳產大型權值股不賞光，加上成交動能續弱，大盤指數欲振乏力，目前盤面未見明顯主流，中長線仍偏空，宜觀察能否快速站回短天期均線，形成破底翻，才有利上攻。

大型權值股今普遍陷入震盪，台積電(2330)開低震盪，儘管早盤後一度翻紅最高拉到398.5元，驚險站上5日線，挑戰400大關差臨門一腳，隨即陷入震盪、跌幅1.6%；聯電(2303)開低走高後陷入震盪，股價多在平盤附近遊走，早盤股價最高達39.95元，企圖挑戰40元大關；鴻海(2317)震盪於平盤附近，持續於5日線、月線附近來回測試；股王大立光(3008)則是開低走低、跌逾3%，股后信驊(5274)開低後跌幅快速收斂，拉回平盤附近震盪；聯發科(2454)開低後股價回穩，盤中一度拉升逾1%。

航運股貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)盤中均在平盤上小幅震盪居多，航空雙雄一度逆揚，長榮航(2618)、華航(2610)盤中上漲約1%，其後漲幅收斂。

觀光股掀補漲潮，亞都(5703)攻漲停，老爺知(5704)勁揚7%，海灣(3252)、夏都(2722)大漲逾2至4%，寒舍(2739)漲幅約1.3%。

汽車股裕隆(2201)在電動車題材助攻下，早盤一度登頂，中華(2204)盤中漲幅約3.5%，另外，車電相關的為升(2231)、瑞利(1512)漲幅4%以上。

金融股今發揮穩盤力道，臺企銀(2834)、玉山金(2884)、群益期(6024)、中再保(2851)、華南金(2880)漲幅逾2%，合庫金(5880)走揚1.65%。

分析師表示，台股近期儘管一度破底，惟靠多方死守前低，但在通膨議題、殖利率上升、台幣貶值遲遲未看到緩解下，中長線仍偏空。技術面來看，觀察能否快速站回短天期均線，形成破底翻，才有利上攻，否則在均線趨勢向下，仍有破底壓力。盤面結構來看，個股表現為主，沒有明顯主流族群，短線強勢股仍可小部位價差操作，如面板、驅動IC、記憶體族群等。