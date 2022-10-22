近年永續環保的概念開始在全球發酵，但三星早就從2009年開始，已經落實電子廢棄物的回收處理，至今累計回收量已經超過500萬公噸，更在今年2月發表的Galaxy S22旗艦系列作為先鋒，將海洋廢棄塑料改造為系列產品的製造原料，就連外包裝也達到減碳及可循環再利用的目標，真正實現把永續精神的DNA，注入到消費者的日常，連「回收舊手機 全星為地球」活動也延長至10月底之餘，更加碼每回收一台廢棄手機，即回饋200元支持「社團法人中華民國荒野保護協會」。

三星為了升級改造每年造成全球海洋污染、被遺棄的64萬公噸漁網，把其改造為Galaxy的高性能原料，到目前為止已有11款Galaxy裝置，採海洋廢棄塑料改造產品的製造原料。（三星提供）

作為一個科技品牌，要真正做到永續思維融入到產品當中，當然就要從原料源頭開始做起，根據估計每年就約有64萬公噸漁網被遺棄，造成全球海洋污染，因此三星就著手把廢棄漁網升級改造，變成Galaxy系列產品的高性能原料，並將塑料污染減至最低，到目前為止就已經有11款的Galaxy裝置採用了此永續的基因，加上去年上市的Galaxy裝置，90%都含有循環再造漁網、消費後回收再生材料（PCM）或生物樹脂等環保材料，像最新上市的真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，其再生原料比重就高達90%。

三星去年上市的Galaxy裝置中，有90%含有循環再造漁網、消費後回收再生材料（PCM）或生物樹脂等環保材料，以最新上市真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro為例，其再生原料比重就高達90%。（三星提供）

三星更連家中的電視系列都不放過，為電視特別推出了太陽能遙控器，不需要再使用拋棄式電池，只要利用內建太陽能充電板吸收室內光線即可充電，今年的電視系列更能透過家中Wi-Fi無線射頻為遙控器補充電力。而三星也預計在2030年前，不僅使產品中的塑膠原料包含50%的再生樹脂，且於2050年前提升至100%以外，更會將電子廢棄物的回收範圍，從50個地區擴大至約180個，以實現從2009年至2030年期間達到業界最高目標、回收電子廢棄物達1000萬公噸，並計畫在2050年以前，累計回收重量達到2500萬公噸，延續永續精神，以為未來的大自然環境盡一份心力。

三星在最新上市的Z系列摺疊機中，包裝體積對比第一代已分別大幅減少52.8%與58.2%，透過減少裝置包裝體積，降低卡車、飛機和輪船等運輸工具的碳足跡。（三星提供）

為了讓永續環保的概念發揮得更完整，三星也從產品到外包裝上都下了一番努力，像自今年的Galaxy S22系列起，三星旗下旗艦產品包材均以100%再生紙製造，就連最新上市的Z系列摺疊機，Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4的包裝體積，也分別比第一代大幅減少52.8%與58.2%，透過減少裝置包裝體積，以降低卡車、飛機和輪船等運輸工具的碳足跡。同時還倡導將紙箱再利用，把包裝產品用的環保紙箱，可以DIY做成收納箱，甚至還能打造成為毛小孩的家，讓紙箱成為非一次性使用的產品。

三星響應環保署手機回收月，「回收舊手機 全星為地球」活動也延長至10月底，凡回收一台廢棄手機，台灣三星將加碼回饋200元支持「社團法人中華民國荒野保護協會」。（三星提供）

假如消費者也想為永續環境出一份心力，三星也響應了環保署手機回收月，將活動延長至10月底，邀請民眾回收不限品牌之廢棄手機，只要到全台63間三星智慧館門市，或是14間三星維修服務中心，凡回收一台廢棄手機，台灣三星將加碼回饋200元支持「社團法人中華民國荒野保護協會」，讓民眾一起動起來參與永續行動。