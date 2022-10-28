港交所宣布，推出全新的國際碳市場Core Climate，透過透明的碳信用產品和工具的交易，協助推動全球淨零轉型，連結資本與香港、大陸、亞洲以至全球的氣候相關產品和機遇。

港交所表示，Core Climate支持市場進行高效和透明的碳信用產品和工具的交易，Core Climate平台參與者可透過平台獲取產品訊息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，當前最迫切的議題之一正是應對氣候危機，需要加強地區和國際合作，資本市場在其中發揮極其重要的作用。Core Climate的推出將進一步鞏固港交所支持全球過渡至低碳經濟的承諾，建設可持續未來。

港交所市場聯席主管蘇盈盈指出，Core Climate會發展成為重要的基礎設施，該平台為新氣候項目、技術及業務模式配對資金。平台將有助加快全球過渡至淨零排放的進程，為新世代建設可持續未來。

Core Climate上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。