雖然貨櫃運價指數SCFI及BDI上周走弱，但北美航線跌幅見到收斂，散裝貨運則因冬季取暖需求將增加，歐洲各國搶購煤炭和天然氣，有利於支撐運價，加上邊境解封後客運需求大增的預期，航運股今天台股表現強勁，類股漲幅超過3％，暫居盤中漲幅第一大類股。貨櫃三雄及航空雙雄漲幅超過3％外，散裝表現尤為強勁，新興(2605)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)都有5~6％漲幅。

SCFI持續疲軟上周收在1778.69點，下跌35.31點，跌幅1.95％，不過，美東、美西跌幅收斂，跌幅降至3％左右，因為是全年第二大淡季，預估運價會下跌至11月，若跌勢持續收斂，有望迎來反彈。

散裝航運今天走勢相對強勁，雖然鋼廠補庫意願降低，引發市場對全球鋼材需求前景的擔憂，拖累多運輸鐵礦石的海岬型船運價表現，拖累波羅的海乾散貨BDI指數連續3個交易日走弱。但冬季取暖需求將增加，加上俄烏戰爭，煤炭和天然氣需求增加，另外，大宗原物料是民生物資基本需求，市場仍看好冬季旺季到來效益。

船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將於2023年1月正式上路，貨櫃輪、散裝航運業者都認為最新標準環保新船政策，CII造成航速減低，有利於降低運價跌幅。

航空股今天同步上揚，10月13日邊境解封，往歐洲旅遊人數大增，另外，大陸政策逐漸放寬，對國內航空業有正面助益。法人指出，以2019年華航/長榮航客運營收占比中，大陸航線佔比13％/16％，為主要航線之一，加上近期全面開放的東北亞佔33％/19％，將有望恢復航空公司3-5成營收。