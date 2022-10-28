力成(6239)周五召開法說會，因應這波需求急凍並早日清除庫存，力成降低產量，法人預計，力成集團2022年合併年營收預計與2021年持平，仍樂觀看待2022年EPS。展望2023年，上半年營收應會比去年同期衰退。

力成董事長蔡篤恭表示，七月法說會時我們看到超豐消費性logic IC需求開始有點下降，但力成記憶體需求仍然強勁，沒想到短短二個多月，景氣便如自由落體般的急劇下降。為了因應這波需求急凍並早日清除庫存，我們決定配合客戶伙伴共體時艱、降低產量，希望以最快的速度協助消化庫存。

今年第三季，超豐營業額已季降25%，力成預期第四季會繼續下修並於明年第一季落底。力成本業季衰退約4%，預期第四季還會持續衰退並於明年第一季落底。

力成集團2022年合併年營收預計與2021年持平，仍樂觀看待2022年EPS。展望2023年，上半年營收應會比去年同期衰退，力成將削減部分資本支出並控制成本以因應，希望需求能在下半年恢復，且兩岸緊張局勢能減緩。

展望今年第四季營運，烏俄戰爭膠著、FED升息、國際通膨、疫情封控持續影響全世界的經濟，深度依賴大陸供應鏈及大陸市場銷售的產品與企業正在應對突然而來的變化，在各種負面因素影響下，半導體景氣會有所修正，但工業、車用、高階應用仍維持正面的看法。

第四季DRAM方面，PC、手機、消費性產品及繪圖需求下修，資料中心、車用、高效能運算(HPC) 需求遞延。NAND & SSD方面，受手機及PC銷售衰退影響，需求下修、庫存調整，資料中心需求遞延。Logic方面，長期持續看好，尤其在Flip Chip及先進封測技術客戶的開發，該領域仍呈現年度成長的趨勢。

Tera Probe/TeraPower主要客戶為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品的測試，需求也持穩且呈正面成長態勢。

超豐(2441)受到客戶調整庫存及消費性產品市場疲弱的影響，第四季營收疲弱，且預期明年第一季仍是往下走勢，期待2023年第一季會是底部。超豐2023年將導入更多國際客戶及新產品。待庫存消化到一定水準，會慢慢看到需求回升。

整體受到外在太多不確定性因素的影響，法人預測第四季營收仍低於季節性需求。雖然2022全年營收成長有限，仍樂觀看待2022年EPS。