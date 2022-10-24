台積電(2330)續跌，台股指數反彈無力站不穩12900點！美股收高及新禁空令只讓台股演了半場好戲，儘管台積電(2330)及聯電(2303)以高盤開出，聯發科(2454)、智原(3035)及力智(6719)也強勢大漲，智原及力智更以漲停板作收，搭配航運類股裕民(2606)、萬海(2615)、長榮(2603)、華航(2610)及長榮航(2618)止跌反彈，台股指數開盤後不久站上13000點，不過，市場逢高只想落跑，台積電難以逆轉弱勢格局，中場過後由紅翻黑，拖累指數開高走低，不僅無力站回13000點，連12900點都得而復失，終場加權股價指數約12856.98點，上漲37.78點，成交量為1775.01億元；OTC指數為162.37點，上漲0.75點，成交量為345.62億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲1.97%，其次是油電氣類股及電線電纜類股，分別上漲1.92%及1.73%，表現較差者為其他類股、光電類股及水泥類股，其中其他類股下跌1.15%，光電類股下跌0.79%，水泥類股下跌0.69%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲1.43%，表現最差為紡織類股、下跌0.37%。

就技術面來看，今天台股在美股大漲收高，以及金管價擴大禁空令下，早盤指數開高，並一度站上13000點，不過隨後賣壓出籠，指數開高走低，終場上漲37.78點，以12856.98點作收，無力站回12900點；近期外資賣超不斷致使台股跌勢未止，目前各期均線呈空頭排列，技術面較為弱勢，不過台股上周多次測底，收盤指數在12800點到12900點附近反覆築底，上周五出現今年新低量，短線蘊釀反彈契機，預估本周指數區間為12650點～13200點。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，上周五因市場預期美國聯準會可能放慢升息腳步，加上美股財報多優預期，使美股四大指數止跌反彈，短線利多帶動台股周一開高，惟因大盤處於弱勢整理格局，市場追價意願保守，壓抑反彈動能，由於接下來上市櫃將進入財報密集公布期間，加上還有法說會召開，預估盤勢將以業績題材的個股表現為主，可留意ABF載板、IC設計等，或逢低布局高殖利率題材個股；聯準會將在下周舉行利率決策會議，市場多認為會再升息3碼，推估在聯準會緊縮政策未轉向前，股市仍將呈震盪整理。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，9月美國ISM指數50.9，持續下滑接近至50分水嶺，歐元區製造業與服務業PMI分別為48.4與48.8也持續滑落，顯示全球景氣受到通膨影響而下滑，經濟活動也隨之降溫。觀察歐元區10月CPI持續攀高，因身處戰爭地緣關係，觀察石油價格從120美元高檔回落，預期美國接下來CPI增幅將逐漸趨緩，FED強勢鷹派態度有可能軟化，有助於激勵市場氣氛，不過，後市台股觸底反彈格局能否確立，美元止漲是重要觀察指標，若美元趨貶，有助於資金回流新興市場及台股，進一步帶動股市上攻。

吳繼先指出，目前台股各大產業都面臨庫存調整階段，預計第四季至明年第一季陸續結束，屆時將回到疫情前正常的產業淡旺季，但因為今年上半年基期高，台股企業獲利在下半年可能普遍成長有限，不過，明年下半年仍有旺季可期待，股市會提前反應產業落底時間，所以預計年底台股將有較大的上漲機會，操作上，可以三大方向選股：一、尋找server、HPC、5G、電動車、網通等不受通膨影響的領域；二、今明兩年能維持成長者，如以IC設計而言，網通類、IP、ASIC等；三、基本面受害較輕，但PE嚴重打壓，盤勢止穩PE有機會回升者。