港股黑色星期一！恒指收盤重挫千點 續創逾13年新低 17:332022/10/24 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股遭遇黑色星期一！恒生指數24日早盤起一路狂洩，盤中最多曾暴跌逾1,100點，跌1,128點報15,082.84點，已逼近15,000點整數關卡。尾盤稍有回升，但仍重挫1,015.33點，收報15,195.79點，跌6.26％，續創逾13年新低。成交港幣1,617.5億元。 其中，科技股是重災區，美團挫近15％，阿里巴巴、騰訊跌逾11％。匯豐逆市升逾1％；長建升逾4％，為表現最好藍籌。恒生科技指數重挫9.7％，報2,801點。 #重挫 #黑色星期一 #續創逾 #升逾 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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