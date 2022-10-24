港股遭遇黑色星期一！恒生指數24日早盤起一路狂洩，盤中最多曾暴跌逾1,100點，跌1,128點報15,082.84點，已逼近15,000點整數關卡。尾盤稍有回升，但仍重挫1,015.33點，收報15,195.79點，跌6.26％，續創逾13年新低。成交港幣1,617.5億元。

其中，科技股是重災區，美團挫近15％，阿里巴巴、騰訊跌逾11％。匯豐逆市升逾1％；長建升逾4％，為表現最好藍籌。恒生科技指數重挫9.7％，報2,801點。