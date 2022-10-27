台北股匯今早開盤雙響炮，台股開高漲逾百點，而台北外匯經紀公司新台幣匯價則開盤升破32.2元，以32.17元開盤，升值4.5分，開盤後15分鐘內再急升逾1角，最高匯價來到32.055元，升值1.6角。

近期美元指數持續回落，而外資在台股也出現賣超止步，反手買超，新台幣緊接著升破32.3關卡後，早盤再升破32.2元。

法人指出，有「聯準會傳聲筒」之稱的記者 Nick Timiraos 上週五撰文表示，聯準會官員預計在11月會議上升息3碼，且可能考慮暗示縮小12月升息幅度，消息一出，美元指數呈現回落，美債殖利率自高點回落。

法人分析，美國企業獲利今年前三季維持溫和增長，與過往衰退期間大幅衰退現象不同，健康的企業與家計資產財務狀況、家庭超額儲蓄、偏緊的就業市場，仍提供美國景氣韌性。

花旗銀則分析，明年S&P企業獲利仍可能下修10%左右，美元出現經濟衰退的機率有7~8成，預估明年GDP的低點會在H1，對於明年中美元指數的估值約在104.9，明年底為103.3。