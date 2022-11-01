美元指數偏強，人民幣在岸價（CNY）1日早盤跌破7.32元關口，低見7.3247元。

人民幣兌美元在岸價最新報7.3232元，較上日下午4時30分收報7.2985元，跌247基點（bp）或0.34％；較晚上11時30分最後成交價7.305元，跌182bp。

離岸價（CNH）一度跌穿7.35元，低見7.3567元；最新報7.3402元，跌39bp或0.05％。

官方1日開出的中間價報7.2081元，較上日報7.1768元，跌313bp或0.44％，創近15年新低。

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