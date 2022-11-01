人民幣兌美元在岸價（CNY）1日早盤一度跌破7.32，之後受中國正設立委員會評估退出動態清零政策的消息刺激，逐步收復多個關口，高見7.2603元，收升266基點（bp）。

人民幣兌美元在岸價收報7.2719元，較上日下午4時30分收報7.2985元，升266 bp或0.36％；較晚上11時30分最後成交價7.305元，走強331 bp。

離岸價（CNH）早盤曾跌破7.35元，低見7.3567元後回升，截至下午4時47分，離岸價報7.2931元，在岸價報7.2764元。

官方1日開出的中間價報7.2081元，較上日報7.1768元，跌313bp或0.44％，創近15年新低。

交易員指出，午後市場風險情緒好轉，同時受股市多個類股上漲提振，助人民幣反彈。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝在社交平台發文表示，聽聞大陸已經成立「疫後重啟小組」（Reopening Committee），由中央政治局常委王滬寧領導；委員會正在審視來自美國、香港、新加坡等新冠疫情數據，以評估各種重新通關的情景，目標是明年3月重新開放。

不過，中國外交部發言人趙立堅1日出席例行記者會時回應傳聞表示，不了解有關情況。