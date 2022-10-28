美國房貸機構房地美（Freddie Mac）公布截至26日止一周，30年期固定房貸利率從前周6.94％上升至7.08％，為20年來首次升破7％。該率七周前仍不到6％，去年同期僅略高於3％，房貸利率急升正拖累美國房市。

30年房貸利率上一次超過7％，是2002年3月中的7.14％。當時是科網泡沫爆破之後，聯準會為挽救經濟而在持續降息之中，讓房貸利率往下走。

但今年情況跟當年完全不同。聯準會為對抗高通膨而從3月開始升息，6月到9月間連續三次各升息3碼令房貸利率急升。

新冠疫情二年前爆發後，聯準會急速降息至近乎零，讓30年房貸利率在2000年底低於2.7％水準，使房市需求大增而讓房價漲不停。但房貸利率迅速上升後，房市景氣已明顯降溫。

房地產網站Realtor.com指，買家付兩成頭期款，購買中間價住宅，以目前30年期利率計算，每月本金攤還2,300美元，跟去年同期約1,300美元相較，每月償還金額暴增近80％。

有民眾反映自春季以來就想換更大房子，但房貸利率不斷攀升而削弱承擔房貸金額的能力，讓購買新屋預算因此減少逾10萬美元。但賣方在出價上最多只願意退讓數千美元，導致換房愈來愈困難。

專家指目前賣方不願意讓利，而買方購屋預算有限，再加上房貸利率愈漲愈高，正不斷令潛在買家被排擠在房市之外。

美國9月中古屋銷售量年跌24％，新屋銷售年跌18％。雖然房價已開始有逐月下降，但仍高於去年同期水準，而且房價降幅有限，無法抵消包括房貸利息上升而增加的購屋成本。

房仲商Redfin經紀威廉斯（Alison Williams）說，目前其負責銷售的所有物件，在市場上已待售逾30天，但半年前待售4天就已經算很長的時間了。