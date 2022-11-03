台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，冠德信義C棟12樓戶加4車位共267坪，九月以總價4.1億賣出，單價約188.48萬。對此，房市專家Sway分析，這是因為美國聯準會（Fed）升息所致，許多人賣房救股資金移轉，房市投機客在股市套牢，無力護盤房價才會賣出。Sway更預告，「跌價早開始！」

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，交易是九月的事情，當時背景是Fed瘋狂升息，台灣賣房救股、資金移轉明顯，因為房市投機客在股市套牢後，無力護盤房價，最後只好一個個議價賣掉；Sway指出，「豪宅是市場先驅，它掉價之後，就會是一般住宅的跌價」，昨天Fed再度升息，資金將再度被抽離，有人預估到明年底才會落底，那麼房市跌幅就會更多，政府打不打房，房價都會跌。

Sway提醒有6個地區要小心，台北有共構宅燒掉卻只有一戶住戶，空轉嚴重；新北是賠售區持續套牢，開高價區賣不動，樹林建商倒閉；新竹是交叉投資股房者雙雙套牢最痛苦；台中有預售屋出現每坪賠3萬退錢，網路新聞全面封鎖；台南的交屋潮比新台積電完工還早，市場冰凍；高雄是多個預售屋零成交，投資客全面退燒，自住市場撐不住虛漲的房價。

對此，許多網友紛紛回應，「多跌一些，之前漲得太無法無天了！」、「這是才剛開始。真的想買房的再等等」、「再不跌 ，年輕人也不婚不生了 ！」、「剛剛路過師大小豪宅，疫情之前是做美髮，現在貼出要售了」。