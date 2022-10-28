美股科技股續跌，台股28日開低震盪走低，外資又轉賣超並匯出，國際美元指數回到110之上，拖累新台幣由升轉貶，終場收在32.148元兌1美元，貶值4分，結束連二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量9.34億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計升值4分或0.12％，周線終結連二貶。外匯交易員表示，美股企業財報有好有壞，且聯準會鷹速升息可望放緩，10年期公債殖利率跌破4％，美股偏震盪，但科技股續挫，四大指數僅道瓊收紅，台股殺盤再起，最後下跌137點至12,788點，新台幣也與台股同步走低，盤中最低來到32.16元，結束本周短暫升勢。

外匯交易員指出，外資信心仍偏弱，連二日買超後又轉為賣超111億元，並重啟匯出資金，加上國際美元指數回穩，新台幣回到貶勢，但月底出口商拋匯需求進場，提供新台幣部份支撐。下周月底最後一個交易日，出口商拋匯將續出籠，若外資還是落跑，新台幣應是維持偏弱整理格局居多。