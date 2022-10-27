雖然美股回檔整理，但台股27日開高收高，外資擴大買超並轉匯入，尤其國際美元指數跌破110，激勵新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，終場收在32.108元兌1美元的一周新高，升值1.07角，為近一個月單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量18.01億美元。

外匯交易員表示，加拿大央行升息幅度小於預期，市場預期聯準會（Fed）激進升息可望趨緩，10年期公債殖利率因此持續下滑，美股雖反應開高，隨即科技大廠財報表現不佳拖累，科技股領跌回檔，美股除道瓊外的三大指數收黑。台股卻因台積電回神帶動反攻，最後大漲197點至12,926點，連動新台幣升勢延續。

外匯交易員指出，外資加碼買超台股104億元並轉匯入，加上國際美元指數走跌，進一步推高新台幣一口氣連闖32.2元及32.1元二關，最高來到32.02元，飆升近2角之多。但老大（央行）一向不樂見新台幣急升爆跌，隨即進場調節阻升，收回近半數升幅。短線股匯市關鍵，仍是關注美股財報、Fed升息指引及外資動向，決定新台幣是否有機會升回31元價位。