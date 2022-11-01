台積電美國亞利桑那州廠將於12月辦理首批機台設備到廠典禮，備受各界矚目。產業專家表示，台積電對美國推動半導體製造具戰略性意義，雖然台積電積極海外布局，台灣仍會是最先進製程的主要生產基地。

台積電亞利桑那州5奈米廠動工已18個月，預計12月邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。外傳美國總統拜登將在受邀名單之列，台積電對此並無回應。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電是全球半導體製造業，尤其在先進製程具有領導地位；台積電赴美國設廠，對美國製造或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性意義。

劉佩真表示，台積電對於美國具有戰略性意義，外傳拜登不排除可能出席亞利桑那州廠首批機台設備到廠典禮，藉以擴大美國半導體製造的聲勢。

劉佩真指出，因應地緣政治變化及美中兩強對峙情形，台積電分散生產基地似乎已是主要方向之一；在美國的投資仍會以獲利為主要目標。

除美國外，台積電也在日本積極投資設廠，劉佩真說，台灣仍會是台積電的生產重鎮。台積電持續在台灣推動先進製程量產，3奈米將在南科廠量產，2奈米廠將落腳竹科寶山，預期台灣還會是台積電最先進製程的主要生產基地。