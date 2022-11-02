央行總裁楊金龍3日赴立法院財委會就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告，根據書面報告指出，今年來台股震盪走跌，外資累計大幅賣超台股1.2兆元，加上領取6,632億元現金股利，合計逾1.86兆元資金，一併大舉匯出，導致新台幣匯率重貶逾13％。

楊金龍表示，今年以來外資除大舉賣超台股1.2兆元，連同獲配的豐厚股利匯出，造成新台幣對美元貶值及波動加劇，統計外資短期內大量頻繁進出國內匯市，占銀行間外匯交易比率接近4成，匯市美元需求大於供給，成為今年以來新台幣貶值逾13％的主因，更使得9月以來新台幣匯率波動度上揚約3.5個百分點。

台股一向與美股連動高，且外資持股的帳面利益高，近期台股面臨修正。楊金龍說明，觀察疫情爆發以來，台股從2020年3月的低點，至去年底累計大漲113％，為外資帶來優渥帳面利益。截至去年底止，外資投資國內資產市值約有7,545億美元，扣除匯入的本金後，帳上獲利高達5,249億美元，其中約有2,995億美元來自近二年台股上漲的增值利益，折合新台幣約9兆元之譜。

且由於上市櫃公司去年獲利再締新高，估算今年發放的現金股利，也跟著創新高達新台幣2.32兆元（約770億美元），再為外資貢獻大量的股利收入，推估外資今年可獲得的現金股利約達新台幣6,632億元（約220億美元）。

楊金龍指出，台股一向與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置，及基金贖回的資金需求等考量，實現在台股的龐大帳面利益及豐厚股利，一併大舉匯出，造成今年以來台股隨美股震盪下跌，同時新台幣匯率大幅貶值。

今年以來多數國家股市均大跌，若與2019年底比較，台股表現仍佳。楊金龍認為，統計今年以來截至10月31日，美國那斯達克及費城半導體股價指數分別下跌29.8％及39.6％，台灣因上市電子類股及半導體類股，分別占台股權重高達57％及33％，台股跟著大跌28.9％。

但若與2019年底比較，美國那斯達克及費城半導體指數各上漲22.5％及28.9％，台股上漲7.9％，表現優於法國、南韓、泰國、巴西、德國、新加坡、大陸上證、英國、馬來西亞、菲律賓、香港恆生等多數股市。