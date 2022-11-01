美股漲多回檔，台股1日逆勢上攻，且外資雖小幅賣超但匯出不明顯，國際美元指數未進一步走高，新台幣卻仍續跌，午後反轉走揚，終場收在32.179元兌1美元，升值3.1分，結束連二個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量11.7億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）利率決策會議登場，市場認為這波升息的終端利率將高於預期，美債殖利率應聲走高，且科技業財報不佳，美股漲高後由科技股領跌，四大指數全部收墨。台股開低震盪走高，最後上漲87點至13,037點，暫收復「萬三」（13,000點），因外資僅小幅賣超台股10億元，進出動向不明顯，新台幣先延續弱勢整理，午後反轉走升。

外匯交易員指出，全球關注Fed利率決策會議結論，市場期待激進升息步調放緩，結果若符合預期，將有助激勵金融市場轉向樂觀，外資可望回頭，有利新台幣貶勢終結，甚至重返31元價位，反之則貶值加大，不排除進一步挑戰32.5元關卡。