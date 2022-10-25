根據中國綜合開發研究院與英國智庫集團聯合發布的全球金融中心指數報告顯示，新加坡超越香港成為亞洲第一金融中心，也是繼紐約和倫敦之後的全球第三大國際金融中心，台積電、索尼音樂等大型企業皆在選擇在新加坡設廠，就連Web3頂級投資機構集體進駐新加坡，紛紛與知名企業合作，引領加密世界走進社會主流視野。

像是OKX全球品牌代言人麥拉倫F1賽車手丹尼爾·里奇亞多，日前在OKX TOKEN2049峰會展區體驗F1賽車模擬遊戲，吸引大批Web3粉絲關注；另外，在F1大賽中，賽車手丹尼爾·里奇亞多與蘭多·諾里斯皆駕駛貼有OKX LOGO的全新賽車，在逾30萬車迷的見證下，2位賽車手分別獲得第4及第5名的佳績，作為贊助商的OKX也贏得關注，不禁讓賽事評論家及賽車愛好者大讚OKX擁有好眼光。

OKX全球品牌代言人麥拉倫F1賽車手丹尼爾·里奇亞多，日前在OKX TOKEN2049峰會展區體驗F1賽車模擬遊戲，吸引大批Web3粉絲關注。(OKX提供)

丹尼爾·里奇亞多也是OKX的全球代言人，他持續向粉絲推廣加密資產交易，更與設計師攜手打造一款特別版的賽車安全帽，特別於比賽期間佩戴，種種行為顯露出對OKX的深度支持，而丹尼爾·里奇亞多對於加密貨幣的高度興趣，也獲得OKX首席營銷官的認可。知情人士認為，OKX之所以成為麥拉倫車隊贊助商，一方面是想藉由地表最強引擎麥拉倫的深度合作，傳達OKX也是加密圈最強的交易引擎，但重點在於推動汽車賽事與加密世界的融合，讓其能夠走進主流社會的視野。

麥拉倫F1賽車手丹尼爾·里奇亞多是OKX的全球代言人 (OKX提供)

除了麥拉倫，OKX也有獨家冠名英超曼城足球俱樂部。英超曼城足球俱樂部在國際足壇佔有一席之地，憑藉著其品牌知名度，OKX也正被全世界看見。此外，對Web3和加密資產有極大熱情的全球頂級高爾夫球手、滑雪運動員也陸續被OKX簽為自家品牌代言人。OKX崇尚足球、F1賽車的團隊精神，這些運動皆是強者所具備的，也許這就是OKX能屹立不搖且達顛峰的原因。

除此之外，OKX NTF市場還與新一代藝術科技品牌BCA Gallery，聯合策畫了一場在新加坡最受歡迎的NFT藏品展《The Champ Medici x Dr. Bombay NFT Gallery》，其中包含知名嘻哈歌手Snoop Dogg與他的兒子Cordell Broadus，兩人的NFT系列收藏也首次亮相。Snoop Dogg因「Ape Fest」一曲被譽為Web3教父，而他的兒子也因發布個人NFT單曲，為Web3世界注入一股新潮流。

NFT藏品展《The Champ Medici x Dr. Bombay NFT Gallery》首次亮相知名嘻哈歌手Snoop Dogg與他的兒子Cordell Broadus兩人的NFT系列收藏品。(OKX提供)

OKX自2017年成立至今已有5年，在第5年之際，OKX透過更名向世界更新價值觀，同時藉由品牌行銷活動展示全新的自己，持續挑戰全新高度。OKX金融市場總監Lennix先前接受理財YouTuber張開亮訪問表示，未來的交易所將不再是交易所，而是一個生態系統，OKX目前正在搭建這個生態系統，同時給用戶提供最簡單的方式進入Web3世界。據了解，目前此入口即是OKX的Web3錢包，而他們的口號就是「Web3入口，一個就夠了」！

OKX金融市場總監Lennix先前接受理財YouTuber張開亮訪問 (OKX提供)

在網路詐騙猖獗的情況下，OKX是少有讓用戶安心的交易平台，尤其在這次新加坡一系列的活動，更是為華人Web3圈帶來信心和動力。

廣告刊登資料：OKX 提供