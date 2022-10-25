市場傳出聯準會（Fed）11月升息3碼後，可能討論12月是否縮小升息幅度，加上美國企業財報優於市場預期，及英國減稅計劃轉彎及首相特拉斯請辭，日本央行出手干預匯市等訊息，安撫原先的悲觀情緒，激勵近一周美國標普500指數勁揚，引領全球股市上漲，風險性資產賣壓減緩。

觀察ETF資金流向，持續對跌深股市有所期待，最近一周整體股票型ETF淨流入140.81億美元，主要流入美國股市89.39億美元，其次為全球型、亞太持續流入20.45億美元、11.42億美元，但對歐洲和日本持續淨流出。產業ETF淨流入前三大為科技、能源和通訊，淨流出前三大為公用事業、工業及主題型產業。

富蘭克林證券投顧表示，根據FactSet統計，已公布財報的20％史坦普500企業中，72％獲利優於預期，低於過去五年平均，今年第三季史坦普500大企業獲利預估成長1.5％，較6月底預估的9.9％下調，將是2020年第三季以來最低獲利成長率。11大產業中僅四個產業獲利預估維持正成長，以能源類股為最大貢獻者，若扣除能源類股，史坦普500企業獲利預估將下滑4.9％。

考量企業面臨景氣放緩、成本上升及強勢美元等諸多不確定性，企業獲利下修風險仍高，美股評價恐持續承壓。後續可留意基礎建設、公用事業產業、美國股利成長型股票基金等抗景氣循環題材，生技或科技產業短期波動仍大，建議採取長期定期定額策略參與創新商機。通膨仍有壓力，Fed繼續升息，股市恐仍有震盪風險，建議現階段股票配置宜側重價值與品質兼重的防禦性產業。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，在利率上揚推升資金成本的環境下，看好上市基礎建設股票評價面較便宜的優勢，可望持續展現較低波動特性。公共政策（重視能源供應安全）及財政政策（推動低碳經濟轉型），將為基礎建設產業帶來長期順風。

尤其美國通膨削減法案（IRA）是美國史上最重要的氣候立法，預期將加速產業轉型。預估2050年之前全球發電量將是現在的2倍以上，需要大量增加各種發電及電力傳輸基礎建設投資。