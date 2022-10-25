新竹縣二重國小百年校慶因疫情延宕兩年，又受到北棟及東一棟校舍拆除重建工程影響，校慶及工程落成典禮推遲至本月舉辦。1.6億元經費打造的校舍拆除重建以及運動場興建工程25日舉辦落成剪綵典禮，校慶活動也同時展開，讓學校一次雙喜臨門。縣長楊文科致贈教澤永霑扁額，並和學生們在手寫的祝福卡牆上合影，同時祝賀二重國小生日快樂。

二重國小設立於1920年，原本應於2年前舉行的百年校慶，因應北棟及東一棟校舍拆除重建工程及疫情影響，推延至今年10月辦理。校長王富美表示，2015年8月教育部核定補助二重國小北棟及東一棟校舍拆除重建工程經費，於2018年9月動土，3年多的施工期間，歷經廠商換手、困難倍增。2020年學校申請變更設計，縣府核定增加運動場工項經費，中間又遭逢新冠疫情，北棟及東一棟新建校舍於2021年8月順利完工，運動場則於2022年2月竣工。

王富美指出，剪綵落成的北棟及東一棟校舍，建築量體為地上5層樓建築，2至5樓設有一般教室23間、專科教室9間，另有穿堂、社區共讀站、學習中心教室、休憩廣場，並與原有校舍銜接互通，提供友善的無障礙動線。

另外，整合中央與地方的經費，二重國小還一併完成了社區共讀站-好書府圖書館、前瞻計畫-教學75吋大頻幕、骨幹光纖網路、遊戲場更新工程、西棟防水隔熱工程、冷氣機安裝工程、電力改善工程、綠牆工程等。

縣長楊文科指出，配合縣府推動科學園區3期的計畫，二重地區發展無可限量，二重國小附近大樓如雨後春筍，人口持續成長，學校從2020年51班，成長到2022年58班，目前還有持續增班的趨勢。對於地方關切校舍擴建，楊文科強調縣府會與鎮公所，想出最好的方式解決第一步施工通路的問題，在做好準備下貫徹執行。