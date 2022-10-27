大陸國家統計局27日公佈資料顯示，1到9月全國規模以上工業企業實現利潤總額6兆2441.8億元人民幣、年減幅2.3％。大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指出，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益好轉，9月工業企業利潤降幅較上月收窄6個百分點，同時工業企業利潤行業結構不斷改善，累計前9月的裝備製造業利潤年增率0.6％，今年以來首次由降轉增。

具體數據上，統計前9月全大陸的規模以上工業企業營業收入年增率8.2％，延續較快增長態勢；企業利潤則年減2.3％。但從9月單月來看的話，在41個工業大類行業中，有25個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，整體占比超過6成。

但根據中新網引述朱虹說，當前工業企業利潤仍呈現衰退，企業成本水準仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加上國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，讓工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。