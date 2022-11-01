美國半導體行業協會（SIA）最新公布，2022年9月，全球半導體銷售額月減0.5％，年減3％，這是自2020年1月以來首次下滑。中國市場部分，銷售額月減3％，年減14.4％。

綜合媒體1日報導，從地區來看，9月美洲、日本和歐洲的半導體銷售額分別實現4.8％、0.5％和0.1％的月增長，但亞太地區／其他地區和中國的半導體銷售額分別月減2.9％、3％。

從年增幅看，歐洲、美洲和日本的半導體銷售分別年增12.4％、11.5％、5.6％，但亞太地區／其他地區和中國的半導體銷售分別年減7.7％、14.4％。

2022年第三季，全球半導體銷售總額為1,410億美元，與2021年第三季相比，年減3％，與2022年第二季相比，季減6.3％。

今年6月初，世界半導體貿易統計協會（WSTS）曾預計，2022年全球半導體市場將增長16.3％，達到6,460億美元，2023年將繼續增長5.1％，達到6,800億美元。

上週一公佈的一項調查結果顯示，在全球市值排名前100的半導體企業中，韓國只有3家，分別是三星電子、SK海力士和SK Square；中國大陸有42家；美國有28家；臺灣有10家；日本有7家企業入圍。