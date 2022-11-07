台美簽署發展及人道援助備忘錄 制度化全球夥伴關係(外交部提供)

外交部今宣布「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」完成簽署，彰顯台美進一步制度化推動發展及人道援助的堅實夥伴關係。雙方同時簽署「美國太平洋基金(PAF)—美台夥伴關係備忘錄」以及台美在巴拉圭合作中小企業育成中心(SBDC)協議，表達共同提升在太平洋及拉美區域發展及韌性的意願。

外交部7日舉行「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」完成簽署的宣布茶會，由外交部長吳釗燮主持，並邀請美國在台協會台北辦事處(AIT／T)處長孫曉雅及財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅出席，多位我國友邦駐台使節及理念相近國家代表也共襄盛舉。

外交部指出，此瞭解備忘錄是由我國駐美國代表蕭美琴大使及美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯於美東時間3日在華府完成簽署，美國國際開發總署(USAID) 副署長Isobel Coleman與國務院等相關官員當時均曾到場見證。財團法人國際合作發展基金會(TaiwanICDF)及USAID將在此備忘錄架構下持續深化包含國際發展協助、人道援助、能力培養、訓練、知識轉移等領域的合作。

雙方另同時簽署「美國太平洋基金(PAF)—美台夥伴關係備忘錄」以及台美在巴拉圭合作中小企業育成中心(SBDC)協議，表達雙方共同提升在太平洋及拉美區域發展及韌性的意願。

吳釗燮在宣布茶會上致詞指出，近年來台灣與美國持續在民主、自由、人權及法治等共同價值上深化緊密的夥伴關係，並在諸多領域建構制度化的合作，例如台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)、台美科技合作會議、台美教育倡議及台美海巡合作工作小組等，均為雙方關係深化及制度化的最佳例證。

他說，今天宣布的備忘錄及相關合作協議的簽署，更展現台美雙方願進一步攜手合作，在太平洋及拉美地區協力促進自由、繁榮與發展的決心。也彰顯台美進一步制度化推動發展及人道援助的堅實夥伴關係。台美將持續在深厚基礎及共享價值上，進一步深化與我國友邦等國的合作並強化雙方緊密的全球夥伴關係。