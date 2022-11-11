新北市府團隊以「五股垃圾山環境整頓計畫」成功將藏汙納垢30年的五股垃圾山整頓成為夏綠地。（新北市環保局提供）

新北市府團隊以「五股垃圾山環境整頓計畫」成功將藏汙納垢30年的五股垃圾山整頓成為夏綠地，計畫執行過程落實「永續發展」且契合多項聯合國永續發展指標（SDGs），9日獲得行政院國家永續發展委員會「2022年國家永續發展獎」肯定。

環保局說明，「國家永續發展獎」旨在表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與，落實相關目標，以實現國家永續發展願景。新北市府以「五股垃圾山環境整頓計畫」參加評比，該計畫以「新北新實踐」、「新北宜居」、「新北共好」等三大永續決心，並於整頓過程落實SDGs中的13項指標，如SDG6清潔飲水和衛生設施、SDG9產業與基礎設施的改善、SDG11永續發展的市鎮規畫等，與134個機關團體競爭評比，最終脫穎而出，獲得政府機關類「國家永續發展獎」的殊榮。

環保局表示，過去30年，五股垃圾山一直是五股地區陰暗的角落，是新北市邁向健康永續發展城市的一大課題，在市長侯友宜的支持與帶領下，市府團隊跨22個局處合作，並與在地業者齊心協力，不但輔導產業轉型、協助員工就業、強力稽查執法拆除違章建築、落實綠化建設，並在改造環境的同時，兼顧當地「毛寶貝」的安置問題，讓「五股垃圾山環境整頓計畫」不只是冰冷的環境整頓工程，而是具有溫度的城市翻轉、「清創」與「再生」。

環保局強調，為達成永續城市目標，新北市率全國之先，2019年即發表第一版「新北市永續發展目標地方自願檢視報告（VLR）」，2021年完成第二版，更是全國唯一受邀簽署「紐約VLR宣言」的城市，與全球超過222個地方政府共同推展SDGs，將永續發展目標內化於政策擬訂推行之中，打造五股夏綠地就是新北市積極面對問題、解決問題、為邁向永續城市努力的最佳例證。