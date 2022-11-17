據德國《明鏡》周刊報導，德國聯邦外交部起草了對華新戰略草案。綠黨籍外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）要求將與中國的經濟合作進一步與人權狀況掛鉤。在未來，尊重人權將成為塑造雙邊經濟關係的決定性因素。

報導指出，社民黨籍德國總理蕭茲（Olaf Scholz）溫和的對華經濟政策近來遭到明確批評。德國外交部已向其他部門提交了一份長達59頁的德國政府對華戰略草案，將在數天內進行投票表決。中國的人權狀況將對德中經濟合作產生更大影響。

對華戰略草案具體談及新疆和西藏的人權狀況，要求對投資擔保採用嚴格的標準。據傳每個公司和國家最多可以獲得投資擔保30億歐元。另外，草案也考慮對環境標準、社會標準和避免強迫勞動進行更深入的審查，並收緊對出口業務發放貸款的標準。

在談到制裁時，該草案指出，「在歐盟框架內，如果不能通過其他手段確保供應鏈沒有侵犯人權行為，我們也準備停止從有大規模侵犯人權行為的地區進口產品」。就中國對國際港口的進一步投資，草案警告說，「對港口的投資為中國開啟了長期的軍事用途選擇」。