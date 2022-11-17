內政部舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎」評選表揚大會，肯定在各領域對社會公益服務有卓越貢獻的社會團體，工商協進會在2萬多個社會團體中脫穎而出，獲頒「銀質獎」。今年適逢工商協進會成立70周年，此次獲獎充分體現工商協進會致力推動公益及環境永續受到肯定。

工商協進會成立於民國41年，是在台灣成立之第一個全國性工商團體。70年來，在歷任理事長及現任理事長吳東亮的領導下，始終秉持創會宗旨，積極與國內外工商團體交流，增進瞭解，加強合作，並配合政策，協助經濟建設，發展工商業，持續在台灣經濟發展過程中扮演關鍵性角色。

工商協進會指出，經濟發展與環境永續兼容並進，一向是工商協進會重視的議題，從10年前開始，工商協進會就將環境與企業永續列入會務發展重點，並於去年成立了永續發展研究委員會，協助會員因應氣候變遷及淨零碳排議題，續於今年10月啟動「1.5度C氣候行動宣言」，獲得多達160家的會員企業熱烈響應，其總產值超過10兆台幣（占台灣GDP 50％以上），彰顯了工商協進會會員對推動淨零排碳、永續發展、愛地球的堅定決心與承諾。

疫情期間，工商協進會亦捐贈醫療物資，略盡棉薄之力，先於110年9月採購540萬支「低殘餘量注射器」捐贈衛生福利部，協助政府擴大新冠疫苗接種率；另於今年6月邀集會員共同採購28萬片N95口罩捐贈公私立醫療院所，協助政府防疫，期望台灣早日走出疫情陰霾。

工商協進會表示，將持續協助會員企業因應時代變遷和世界趨勢，在經濟、社會、環境各層面均衡發展，實踐企業永續經營，促成社會共榮共享的願景。