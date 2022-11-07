伴隨經濟解封，訂單動能回溫，搭配原料價格趨緩，塑化下游專業廠富林－KY（1341）前三季營收23.17億元，年增16.23％，獲利2.29億元，EPS4.54元；事會決議通過第三季股利分派方案，擬配發現金股利3.13912861元，除權（息）交易日12月2日，現金股利發放日12月28日；對照7日股價69.5元，現金殖利率4.5％。

富林生產基地海防廠、同奈廠，生產乳（膠）皮、柔軟皮、膠布及環保PU（聚氨酯）、TPU（熱塑性聚氨酯）等人造皮革，下游應用鞋材、家具及皮包等，COACH、Michael Kors為主要客戶。

伴隨歐美、東南亞經濟解封，富林－KY第二季營收季增8.88％、年成長20.71％，創掛牌來單季新高，上半年EPS3.14元。

第三季受制通膨攀高恐壓抑終端消費能量，惟因TPU產品新客戶拉貨明顯提升，彌補部分訂單，加上主要原料PVC價格一路走跌，有助增添獲利支撐；第三季獲利年增翻倍，EPS1.4元。

富林積極發展環保PU皮革，為越南首家、也是全球首家生產環保PU皮革業者。強化長期利基，除已申請HIGG FSLM標準，PVC及PU產品申請GRS全球回收標準，配合品牌開發回收不織布PU運動鞋，並推動水性PU及環保TPU產品。