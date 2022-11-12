高雄12日清晨空氣品質不良，明顯可以看見灰濛濛一片，根據環保署8時監測資料顯示，高雄市測站出現8站橘色警示及1站紅色警戒，高市府環保局表示，因為11日中部累積汙染物隨北風南下，加上清晨濕度高有霧擴散條件不佳，造成空品較差，已提前啟動應變措施，防堵空品惡化。

環保局表示，受到11日中部累積PM2.5隨北風於夜間南下，加上夜間濕氣較高造成12日清晨出現晨霧情形，且垂直擴散條件轉差，導致大範圍空品不佳情形，環保局已於11日夜間提前通報轄內20家大型工廠提前啟動應變措施，要求各大工廠配合減少排放量，共同減緩空氣品質惡化。

環保局也將加強應變作為，固定源部分，要求35大工廠提昇防制效率、降載減排。其中，興達電廠3部機組停機，1部機組降載操作，台塑、中油、中鋼公司製程提升防制效率，降低負載，也針對本洲、大發、林園及臨海等工業區執行汙染源稽查。同時利用連續自動監測設施24小時監控工廠汙染物排放濃度，杜絕異常排放。

針對逸散源部分，環保局加強橋頭、楠梓、鳳山及小港區道路洗掃減少揚塵，並抽查一定規模餐飲業油煙防制設備使用效率。加強轄內30大營建工地巡查，要求提升灑水頻率，降地道路揚塵。

至於移動源部分，環保局執行仁武、前鎮、小港等處柴油車目測判煙作業及路邊攔查，並執行三民區機車路邊攔檢、攔查作業，透過固定、移動、逸散汙染源三面向應變措施，減緩高雄市空品惡化。