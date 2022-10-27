殼牌(Shell)周四表示，第三季獲利為94.5億美元，由於煉油和天然氣交易的減弱，表現較第二季的創紀錄高位有所回落。另外該公司宣布，年底前將增加派息。

殼牌還延長了股票回購計畫，在上季完成60億美元股票回購之後，未來三個月將買進40億美元股票。

該荷蘭公司表示，計畫在第四季增加15%的派息。該公司執行長Ben van Beurden在掌舵9年後即將卸任。股息將於明年三月開始支付。

殼牌股價在周四早盤升3.2%，暫報2373英鎊。

Wael Sawan將接任執行長職位，Sawan此前為天然氣和低碳部門主管。

該能源巨頭今年以來獲利已達305億美元，預計今年獲利可以穩健地超越2008年創下的310億美元最高紀錄。

然而這些強勁的獲利數據，可能會促使英國和歐盟提出要求，對能源公司課徵暴利稅。目前歐洲各國政府正艱困地應付暴漲的天然氣和電價帳單問題。

殼牌上季調整後獲利為94.5億美元，略微地超出預期；主要也受到天然氣和再生能源部門的獲利驟減38%的影響，表現略低於第二季的115億美元創紀錄獲利。

全球最大的液化天然氣(LNG)公司、澳洲的Prelude，其工廠正在罷工，導致第三季的LNG產量比去年同期減少5%。

此外由於煉油獲利率下降，殼牌的煉油、化工和石油交易部門上季的利潤也大幅下降62%。

殼牌也表示，將堅持今年的230億至270億美元的支出計畫。