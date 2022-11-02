英國石油上季淨利翻倍 00:132022/11/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜石油與天然氣價格躥揚所賜，英國石油（BP）第三季淨利由去年同期的33億美元躥揚至82億美元，輕鬆超越市場預期的60億美元，不過低於第二季的85億美元。 英國石油同時宣布規模25億美元的庫藏股計畫。石油巨擘獲利激增面臨暴利稅壓力。 韓國10月出口額下滑 2年來首例 助烏克蘭 世銀再撥款5億美元 國防部門出包 波音Q3虧損擴大 #億美 #英國石油 #躥揚 #上季淨利 #石油與天然氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果上季財報亮眼 iPhone營收不如預期 23:522022/10/28 財經 Meta市值 失守3千億美元關卡 04:102022/10/28 全球財經 福特放棄自駕車事業Argo AI 上季虧損8.3億美元 22:522022/10/27 財經 臉書母公司Meta營收連兩季衰退 市值跌破3,000億美元 14:422022/10/27 財經 《國際經濟》南韓10月出口 兩年來首跌 10:282022/11/01 財經 美股齊高歌 道指拚創46年最強10月 04:102022/10/30 財經要聞 Mobileye上市發行價21美元 籌資8.61億美元 13:352022/10/26 財經 亞馬遜財測令華爾街失望 盤後股價暴跌12％ 16:072022/10/28 財經 影》440億美元收購金還沒付 馬斯克扛水槽訪推特總部 09:282022/10/27 國際 通用汽車Q3獲利優於預期 00:182022/10/26 財經 美媒：陸房地產明年逾2千億美元債務到期兌付壓力激增 16:012022/11/01 兩岸 《國際產業》Q3獲利居高、全年創紀錄 殼牌將增加派息 17:492022/10/27 財經 美股企業財報有撐 風險性資產賣壓減緩 12:032022/10/25 財經 《國際金融》歐股開高 石油股昂揚 17:202022/11/01 財經 原物料成本高 豐田上季淨利年減31％ 00:122022/11/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。