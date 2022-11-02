拜石油與天然氣價格躥揚所賜，英國石油（BP）第三季淨利由去年同期的33億美元躥揚至82億美元，輕鬆超越市場預期的60億美元，不過低於第二季的85億美元。

英國石油同時宣布規模25億美元的庫藏股計畫。石油巨擘獲利激增面臨暴利稅壓力。

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