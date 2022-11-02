超微（AMD）上季數據中心業務強勁抵擋電腦需求萎縮衝擊，激勵2日股價大漲。

2日美股早盤超微股價勁升3.85％，報61.96美元。

超微基於需求展望疲軟，計劃縮減開支。不過執行長蘇姿丰並未透露確切的減支金額。

超微預期本季營收約為55億美元，年增14％，但低於市場預期。超微第四季展望保守反映電腦市場面臨需求暴跌挑戰。該公司在10月初向投資人示警，電腦市場走疲的速度較預期更快。蘇姿丰預估今年電腦市場跌幅可能逼近20％。

此外，超微亦表示，全球經濟成長減速將影響伺服器晶片業務。拜北美雲端運算公司對數據中心需求攀升所賜，伺服器晶片業務一直是超微的強項。

不過蘇姿丰表示，伺服器的企業買家對於打造運算基礎建設的態度越來越審慎。「客戶花更多時間做決定，資本支出或許也更保守一點。」

超微1日公布第三季業績，營收年增29％至56億美元，符合該公司10月份預期，但略低於分析師預測的56.2億美元。

上季淨利年減93％，降至6,600萬美元，主要因為收購同業賽靈思（Xilinx）的無形資產攤銷，以及研發支出增加。調整後每股盈餘為67美分，略遜於市場預估的68美分。

就部門來看，涵蓋電腦晶片的客戶部門營收年減40％，降至10億美元，不過數據中心部門營收年增45％，達16億美元；遊戲部門營收年增14％，亦達16億美元。

美國不少科技業者遭受消費者支出降低、聯準會（Fed）升息，和通膨居高不下打擊，對消費者需求敏感的企業受創最深，像是電腦晶片領域的超微和英特爾。

不過其他晶片業者較不受經濟環境衝擊，車用晶片依然需求強勁。德儀和安森美（ON Semiconductor）近期皆表示市場需求穩健。