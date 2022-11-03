南韓央行3日表示，截至10月底，南韓外匯存底月減27.6億美元，為4,140.1億美元，連續第三個月減少。

央行表示，與9月相比，10月匯市韓元重貶現象有所緩解，出口企業拋售美元等促使境內外匯供需條件改善。

截至9月底，南韓外匯存底在全球排名第九。中國以3.029兆美元穩居第一，其後依次為日本（1.2381兆美元）、瑞士（8,921億美元）、台灣（5,411億美元）、俄羅斯（5,407億美元）。