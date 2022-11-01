韓國10月出口創下兩年多來最大跌幅，表現比預期更加疲弱，對中國出貨下滑是出口表現慘淡的主要原因。

韓國貿易部周二公布，該亞洲第四大經濟體10月出口年減5.7%，為524.8億美元，為2020年10月以來首見衰退，並創下2020年8月以來最大跌幅，且表現比經濟學家預估的年減3.0%更為疲弱。

貿易部表示，通膨高漲和經濟放緩導致全球需求低迷，使南韓出口在兩年來首次下滑。

10月南韓對其最大市場中國的出口額大減15.7%。包括嚴格的清零防疫政策在內，諸多因素導致中國經濟放緩。

受全球能源價格高漲影響，南韓10月進口額增長9.9%，達到591.8億美元，遠超出經濟學家預估的年增6.9%。

南韓能源部表示，韓國大部分能源仰賴進口，10月能源進口額較去年同期暴增42.1%，為155.3億美元。

南韓10月貿易逆差達到67億美元，遠超出9月份的逆差37.8億美元，並為連續第七個月呈現貿易赤字。這可能進一步給韓元帶來壓力。目前韓元兌美元較去年底已貶值17%，是今年表現最差的亞洲貨幣之一。