綜合韓國各民間單位經濟專家看法，因為高利率、高通膨還有疲弱的韓元，都將對韓國經濟成長造成負面衝擊，故當地2023年GDP很有可能會掉到2%以下。至於今年GDP，韓國央行已從2.7%下修至2.6%。相反地，IMF卻從2.3%上調至2.6%。

LG經濟研究院認為，全球景氣趨緩下，韓國出口正減少中，由於物價與利率雙雙上揚，也減弱韓國民眾消費意願。另外，由於貸款成本愈來愈高，韓企投資力也跟著縮手。

韓國歷史悠久的延世大學（Yonsei University）表示，因為融資利率上升，加上通膨尚在高檔不墜，或許會瓦解韓國房地產。韓亞銀行（Hana Bank）與韓國經濟研究所（Korea Economic Research Institute）都預測，2023年韓國GDP只有1.8%以及1.9%。

不過，有政府色彩以及海外金融研究機構都未下調韓國GDP。韓國央行與韓國發展研究院（Korea Development Institute），分別預測韓國明年經濟成長是2.1%以及2.3%。不過，發展研究院應該遲早會下修韓國GDP。

至於IMF（國際貨幣基金組織）、OECD（經濟合作暨發展組織）以及ADB（亞洲開發銀行）則預測韓國明年GDP各為2%、2.2%以及2.3%。12月時，韓國政府應該會下調目前對2023年的經濟成長預估值2.6%。