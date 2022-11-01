矽晶圓大廠環球晶（6488）1日召開法人說明會，第三季營收180.53億元，歸屬母公司稅後淨利51.11億元，同步創下歷史新高，單季獲利超過一個股本，且客戶預付貨款已達382.1億元寫下歷史新高紀錄。

環球晶公告第三季合併營收季增2.9％達180.53億元，較去年同期成長17.5％，創下歷史新高，毛利率季增0.1個百分點達43.7％，較去年同期提升4.6個百分點，營業利益季減1.1％達63.29億元，與去年同期相較成長35.7％，歸屬母公司稅後淨利季增88.2％達51.11億元，較去年同期增加64.6％，每股淨利11.74元，單季獲利超過一個股本。

環球晶累計前三季合併營收518.99億元，較去年同期成長14.4％，毛利率年增6.3個百分點達43.3％，營業利益186.21億元，較去年同期成長44.6％，歸屬母公司稅後淨利95.73億元，較去年同期減少1.8％，每股淨利22.00元，前三季獲利賺逾二個股本。若不計算認列德國世創（Siltronic）股票評價損失等其他非營運因素影響，前三季每股淨利達40.89元。

環球晶預付貨款已達382.1億元創下歷史新高，董事長徐秀蘭表示，短期電腦、手機、記憶體設備受消費者信心水準下降拖累，下半年可能持續疲軟，然車用和數據中心則表現強勁，整體來看，明年半導體市場表現持平，長期隨著總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡、數位轉型大趨勢推動，2024年將恢復成長。