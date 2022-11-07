半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)2022年第三季營運續揚，稅後淨利「雙升」至1.52億元、每股盈餘（EPS）1.89元，雙創歷史次高。累計前三季稅後淨利4.25億元、每股盈餘5.29元，已提前改寫年度新高。

辛耘股價受大盤走弱拖累，10月中下探61元的近14月低點，近日低檔盤整後緩步回升，今（7）日開高上漲2.89％至67.6元，早盤維持逾2％穩健漲勢。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超44張。辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年營收為設備代理60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

辛耘2022年第三季合併營收創14.4億元新高，季增4.19％、年增11.72％。毛利率「雙升」至37.24％，登近5季高點。營業利益1.82億元，季增5.8％、年減4.85％，創同期次高、歷史第三高，使營益率升至12.69％，為近1年高點。

在營收規模創高及本業獲利提升，配合新台幣貶值帶動匯兌收益增加，使業外收益季增近8.87倍挹注下，辛耘第三季稅後淨利1.52億元，季增0.03％、年增17.15％，每股盈餘1.89元，雙創僅次於2018年第四季的歷史次高。

累計辛耘前三季合併營收40.77億元、年增達25.54％，營業利益4.84億元、年增達26.53％，雙創同期新高，毛利率36.99％、營益率11.89％亦雙創同期次高。配合業外轉盈挹注，稅後淨利4.25億元、年增達43.09％，每股盈餘5.29元，已雙雙提前改寫年度新高。

辛耘今年晶圓再生、自製及代理設備訂單需求均優於預期，並持續擴產再生晶圓，預期下半年營運可望優於上半年、全年營運優於去年。法人指出，下半年再生晶圓供給續吃緊，且晶圓代工大廠投資建廠計畫不變，使辛耘接單暢旺至明年，今明2年營運成長動能樂觀。