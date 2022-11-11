韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會通過2022年第三季財報，在疫情趨穩、暑期旺季及展店效益帶動下，歸屬母公司稅後淨利強彈至0.83億元，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.25元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利倍增至1.61億元、每股盈餘6.25元，雙創同期次高。

豆府第三季合併營收創6.85億元新高，季增達46.8％、年增達85.48％。營業利益創1.02億元次高，季增達近5.06倍、年增達84.14倍，毛利率、營益率「雙升」至52.81％、14.96％，回升至今年高點。

在營收規模創高、本業獲利顯著彈升帶動下，豆府第三季歸屬母公司稅後淨利0.83億元，季增達4.48倍、年增達120.5倍，為僅次於去年第四季的歷史次高。每股盈餘3.25元，為僅次於去年第四季、2020年第三季的歷史第三高。

豆府前三季合併營收17.18億元、年增達44.59％，營業利益1.97億元、年增達2.94倍，雙創同期新高，毛利率51.59％、營益率11.46％，優於去年同期48.34％、4.2％。歸屬母公司稅後淨利1.61億元、年增達近1.41倍，每股盈餘6.25元，雙創同期次高。

豆府表示，第三季適逢暑期傳統旺季，且疫情趨穩逐步解封，使營運明顯回溫至疫情前水平，各門市來客數及業績持續衝高，加上新增包括北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家及阿達師五星麵舖等4家門市，帶動第三季營收創高、獲利亦強彈改寫次高。

豆府10月自結合併營收2.34億元，月增12.48％、年增13.37％，創同期新高、歷史第三高。累計前10月合併營收19.53億元、年增達39.6％，續創同期新高。豆府預計年底前再新展1家「姜滿堂」及「帕泰家」，配合百貨周年慶及聖誕佳節旺季，可望挹注營收成長動能。