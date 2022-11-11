威剛(3260)周五通過2022年第三季合併財務報告，如公司先前預期，在快速反應市況與調整記憶體庫存策略下，第三季營運走出今年谷底，不僅單季毛利率回升至12.32%，歸屬母公司淨利1.42億元，年增3倍、季增2.89倍，每股淨利0.55元。累計今年前3季歸屬母公司淨利為6.5億元，每股淨利2.5元。

威剛董事長陳立白表示，儘管第四季市場需求仍受諸多不確定性因素干擾，記憶體合約價也尚在探底，但對公司而言，最壞的時間點已在第二季顯現，下半年將逐季好轉。一來是公司採行穩健的採購策略，在可滿足客戶需求下，將持續維持健康的記憶體庫存水位，本季公司跌價壓力也相對減輕。二來則是上游原廠面對需求轉弱與虧損壓力，相繼宣布削減明年資本投資計畫，延後新增產出已成產業共識下，明年記憶體供過於求的情況可望改善。

威剛第三季合併營收為89.21億元，毛利率12.32%，營業利益1.83億元，稅前淨利達3.57億元，稅後淨利1.72億元，歸屬母公司淨利為1.42億元，季增289.47%，年增305.16%，以在外流通股數2.61億股計算，每股淨利0.55元。威剛今年前3季合併營收達274.64億元，平均毛利率12.97%，營業利益8.66億元，稅前淨利為10.04億元，稅後淨利6.81億元，歸屬母公司淨利6.5億元，每股淨利2.5元。