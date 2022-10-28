金管會為提升證券商兼營信託業務服務功能，對此修法鬆綁券商銷售信託商品種類，從僅限於投資理財型擴大至安養、子女教育等多元信託商品，日前已完成法規修正預告，最快11月上路實施，預估將可望協助11家兼營信託業務的券商擴大業務規模。

據金管會統計，截至2022年9月底止，11家兼營信託業務券商的信託業務累計戶數達88萬5336戶，信託契約總金額達2083億元。前三大業者為元大證、凱基證、永豐金證，3家合計市占率達65％。

證期局副局長張子敏表示，金管會開放券商可兼營金錢及有價證券信託業務已逾10年，但過去僅允許提供投資理財型信託商品，即以信託方式為客戶進行資產配置。此次修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」部分規定，放寬可銷售的信託商品種類。

張子敏指出，此次修法允許券商可銷售安養、子女教育等多元信託商品，進一步掌握財管商機。同時，此次也一併修正財富管理應注意事項問答集，簡化原先需逐案申請核准制，改為若新增原營業計畫書以外的信託商品，首案採申請核准制、非首案則採備查制。

同時，金管會也要求全商辦理信託業務應導入問責制度，必要時可請負責信託財管業務專責部門主管到局面談，並在券商發生違失時對該當之人問責。若有券商違規，將可依證交法66條規定處以警告、解職董監事或經理人、暫停業務、撤銷營業許可等處分。