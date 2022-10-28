儘管近期大多數聯準會（Fed）官員對升息維持鷹派立場，但市場傳出12月可能升息2碼，並非原先預期的3碼，帶動美債殖利率回落，風險情緒提升，在投資氣氛轉佳下，非投資級債券交出不錯成績，美國及全球非投資級債基金，分別有上漲3.41％及2.81％的好表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，高通膨與美歐央行升息，導致今年多數資產下挫，採取靈活彈性策略即有利掌握債券殖利率大幅攀升後的高品質債投資機會，並提高投資組合收益水準及債信品質。由於股市仍面對通膨壓力，及Fed繼續升息，恐仍有震盪風險，使得現階段宜側重價值與品質兼重的防禦性產業。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，預期美國通膨將在高檔更長一段時間，Fed也將維持積極的緊縮政策，基本情境展望為經濟輕度衰退，伴隨通膨緩步下降，這也意謂固定收益市場環境的轉變。

預期債券殖利率有可能再上升，但隨接近高峰，投資級債和美國公債將可率先受惠，非投資級債和新興市場債殖利率普遍超過10％，在未來幾季藉由精選持債，也將有投資回報的機會。