美國聯邦準備理事會（Fed）4度決議升息3碼，外界關切台灣央行12月是否將跟進升息。中央銀行總裁楊金龍今天表示，不見得美國升多少、台灣就要升多少，關鍵是看通膨數據。

楊金龍今天受邀至立法院財政委員會進行專題報告，由於聯準會在台北時間週四凌晨發布最新利率決策，決議升息3碼、持續放鷹，朝野立委十分關注央行如何看待以及後續貨幣政策動向。

國民黨立委曾銘宗關切，美國聯準會升息3碼，台灣央行是否跟進升息；楊金龍表示，央行理監事會將以經濟數據作為後續貨幣政策要持續、緊縮還是停頓的判斷標準，會以實際數據為考量。

曾銘宗追問央行會以什麼數據為判斷依據，楊金龍表示，最主要是看通膨，接下來是國內生產毛額（GDP）。

美國聯準會持續放鷹，市場預期升息步調延續至明年初，利率水準可能達5%至5.25%，不過楊金龍強調，台灣與美國情況不同，不用說美國升息多少、台灣就要升多少，「主要還是看通膨」。

此外，民進黨立委邱志偉關切近期兩岸緊張局勢升溫，如果兩岸開戰，新台幣匯率是否會像2008年金融海嘯時貶至35元價位。

楊金龍則回答，「一個是戰事，一個是金融危機，兩種情況不太一樣，不方便預測。」

邱志偉進一步詢問，央行如何看待今年至明年的新台幣匯率走勢，楊金龍表示，新台幣匯率由外匯市場供需決定，但若市場失序影響金融穩定，央行將進場調節，央行一直以來都秉持「平時就像戰時」的態度，密切關注外匯市場穩定。