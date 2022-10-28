美國外交關係協會主席哈斯，今（28日）視訊出席陸委會主辦的「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，哈斯重申「戰略清晰」主張，並建議台灣應發展不對稱戰力、降低對中國經濟依賴。但他強調，戰略清晰不表示毫無條件支持台灣；戰略清晰是要遏阻中國，而不是讓台灣採取更大膽的挑釁作法。「台灣獨立目前不是一張牌」。

談到美國、台灣及盟友可努力的方向，習近平對台有更多軍事制裁，這些方面可能發生時間更快，美國、台灣及盟友必須把目標設在遏止戰爭，美國增加國防預算，台灣軍事力量提升也非常重要，美國亦要有效的軍事部署與國防事務上優先順序，反映印太地區戰略位置。哈斯認為，台灣必須有效轉型，也要有智慧將國防預算建構為不對稱武力，如購買飛彈等。

他稱，台灣、美國、日本的挑戰是如何運用未來幾年提升軍事力量。如同蘇聯過去的精準計算利弊得失，如果這些挑戰讓中國看到要付出代價更大，也許就會改變立場和態度。

「戰略模糊」是美國單方政策，是美針對一中政策做法，中國過去時常單方採取行動，如對台軍演等。美國必須要很清楚的表達不可接受中共單方武力犯台，此即所謂「戰略清晰」；包括各方都不能改變現狀。而戰略上要減少對中國經濟依賴，包括出口和進口，台灣最大貿易國為中國是沒有道理，必須改變。另外，全世界要避免戰爭，也不要挑釁，「台灣獨立目前不是一張牌」。

針對淡江大學榮譽教授趙春山詢及對於兩岸統一，以及「九二共識」美國立場為何，哈斯回應，美方不會堅持立場，但希望雙方自願共同決定。至於九二共識是作為兩岸溝通基礎，美方在此也無立場，是否以此為溝通基礎端看兩方決定。

加拿大駐台北貿易辦事處人員提問，降低對中國經濟依賴最後結果是否如冷戰時期蘇聯的下場，或甚至在未來二十年看到中國瓦解的情況。哈斯說，「我不認為外交政策最後結果是要改變一個國家」，美國外交政策主要是要影響中國及伊朗等國外交政策，並不會想促成另一國內部轉型，這必須要非常務實，不能有不切實際的想法，歷史告訴我們美國外交政策能夠完成的，其實就是影響其他國家的外交政策而已。