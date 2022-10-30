美國11月8日期中選舉將屆，全美已陸續展開提前投票，從多州選民提前投票情況比上屆選舉踴躍來看，今年這場堪稱拜登政府期中考的選舉，投票率可能媲美2018年期中選舉所創的紀錄甚至更高。

拜登29日也返回故鄉德拉瓦州威明頓市提前投票，他的18歲孫女娜塔莉是首投族，陪同他前往投票所。

照「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）統計，截至10月30日為止，超過2,000萬美國選民已完成投票。總計為2,043.7萬人，其中12,455,429郵寄投票，7,981,855人親自投票。

根據州議會全國會議，美國40多個州舉行提早投票。期限由4天到45天不等，平均為19天。

選舉專家指出，有幾項因素預示期中選舉投票率可望衝高，除提前投票熱絡，還包括選區高度激情對立、關鍵州提前投票增多、過去的高投票率養成選民投票習慣。

多家機構調查發現，美國選民對今年期中選舉抱持高度熱情，共和黨人略勝民主黨人。《華爾街日報》調查顯示，90％受訪者表示今年一定會投票。據國家廣播公司（NBC）調查，57％受訪者認為，今年期中選舉比過去幾屆來得重要。

如果此提前投票熱度持續到11月8日選舉日，將是連續第三次選舉投票率創高。根據美國人口普查局與「美國選舉計畫」資料，2018期中選舉締造至少40年來最高投票率。2020美國總統大選投票率，也寫下逾一世紀以來新高。

受新冠疫情影響，提早投票人數在2020大選激增，據人口普查局資料，當年69％的選票是提前到場或郵寄投下。

「美國選舉計畫」追蹤的資料顯示，提前投票的民主黨人多過共和黨人。那意味共和黨支持者比較傾向在選舉日當天投票，民主黨人偏好通訊投票或提早到場投票。