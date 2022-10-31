受原材料成本攀升和全球經濟放緩打擊，日本9月工廠產出下滑，為4個月來首見。不過，日本零售銷售額連續第七個月增長，給這個全球第三大經濟體帶來一線曙光，在政府於本月早些時候對外國旅客進一步開放國門之後，國內消費力道可望持續獲得提振。

經濟產業省（METI）周一公布，日本9月工業生產指數經季調後月減1.6%，不如8月的月增2.7%和經濟學家預估的月減1.0%，並為4個月以來首次較前月下滑。

其中，汽車生產月減12.4%，創下8個月來最大跌幅，拖累了總體指標。除此之外，化學和生產機具產業的9月產出亦見衰退。

受訪的日本製造業者預估10月產出較9月下滑0.4%，遠不及經濟學家預估的月增3.2%，但業者預估11月產出將較10月成長0.8%。

METI表示，雖然新冠疫情造成的供應鏈瓶頸正在緩解，但全球經濟放緩給需求面帶來的風險可能進一步拖累企業產出，該主管機關並表示，日本的製造業信心仍然疲弱。

路透社在10月中旬發布的企業調查報告，亦顯示日本大型製造業信心在10月連續第2個月惡化，通膨高漲仍是企業最擔憂的事之一。

雖然日本9月CPI年通膨率為3.0%，但9月PPI較去年同期大漲9.7%，為連續第19個月上揚，並遠超出經濟學家預估的年漲8.9%。

對仰賴進口的日本而言，日圓長期走貶亦加劇國內通膨壓力。本月日圓兌美元匯率創下32年來新低。

METI坦承在調查中「沒有聽到太多日圓走軟有利於製造業生產的消息；反之，因弱勢日圓導致採購成本上升，再加上能源價格上漲，一些公司對營運狀況感到擔憂」。

周一發布的9月零售銷售額年增4.5%，延續了日本自3月起國內防疫解封以來的反彈，並優於經學專家預估的年增4.1%。經季調後，日本9月零售額月增1.1%。由於日本已在10月11日放寬外國旅客的入境管制，這項代表國內消費力道的指標可望在未來幾個月進一步上揚。